Week end tra musica moda e mercato | doppio appuntamento a Pontasserchio

Il fine settimana a Pontasserchio si riempirà di eventi con due appuntamenti distinti. Uno è dedicato alla musica e alla moda, mentre l’altro riguarda il mercato locale. Questi eventi si svolgeranno nel centro del paese e coinvolgeranno diverse attività commerciali e di intrattenimento. La manifestazione mira a offrire occasioni di svago e a promuovere le realtà del territorio. La piazza principale e le vie adiacenti saranno al centro delle iniziative.

San Giuliano Terme (PI), 24 aprile 2026 – San Giuliano Terme si prepara a vivere un fine settimana denso di appuntamenti, capace di unire intrattenimento, valorizzazione del territorio e spinta al commercio locale. Due eventi diversi ma legati da un filo comune: portare persone nelle piazze e creare occasioni concrete per le imprese. Venerdì 25 aprile il Parco della Pace di Pontasserchio sarà il cuore pulsante della giornata con “Il CCN Sfila”, iniziativa del Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme e Confcommercio Pisa, con la collaborazione di Al.So Eventi, il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra e di Conad Pappiana-San Giuliano Terme.🔗 Leggi su Lanazione.it

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