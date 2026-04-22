Pontasserchio tra moda musica e mercato con ' Il CCN Sfila' e il mercato straordinario

A Pontasserchio si svolgeranno eventi che spaziano dalla moda alla musica, accompagnati da un mercato straordinario. La località si prepara a ospitare queste iniziative nel fine settimana, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori. Le manifestazioni intendono promuovere il territorio e sostenere le attività commerciali locali, offrendo un programma ricco di appuntamenti per tutta la comunità.

San Giuliano Terme si prepara a vivere un fine settimana denso di appuntamenti, capace di unire intrattenimento, valorizzazione del territorio e spinta al commercio locale. Due eventi diversi ma legati da un filo comune: portare persone nelle piazze e creare occasioni concrete per le imprese.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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