Week-end | Doppio Carnevale a Bollate Sport in Maschera a Cesate e grande sfilata a Garbagnate

Il Carnevale ambrosiano anima il weekend tra venerdì 20 e domenica 22 febbraio 2026, portando festa e allegria in diverse città. A Bollate si svolge il tradizionale doppio Carnevale, con carri colorati e musica lungo le strade. A Cesate, “Sport in Maschera” invita bambini e ragazzi a partecipare a giochi e attività sportive in maschera. La grande sfilata a Garbagnate chiude il programma con una processione di maschere e costumi fantasiosi. La festa coinvolge tutto il territorio.

