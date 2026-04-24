L’autrice, attualmente residente a Lagos dopo aver vissuto tra Stati Uniti e Liberia, è ospite dell’edizione 2026 del Miu Miu Literary Club. Durante un intervento pubblico, ha affermato che il desiderio è una forza sovversiva e che per essere complete bisogna ascoltare anche i propri corpi, senza dover scegliere tra virtù e sessualità. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Questa intervista a Wayétu Moore è pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair in edicola fino al 28 aprile 2026. La raggiungo via call a Lagos, in Nigeria, dove abita dopo anni tra Usa e Liberia. È struccata e bellissima – alla fine ci terrà a dirmi che la sua skincare è composta da «sapone nero africano, tea tree oil, lavaggi con curcuma e limone. La sera, tretinoina e retinolo». Da anni promuove la lettura tra i più piccoli e i diritti di donne e ragazze (con la Gbowee Peace Foundation, fondata dalla Nobel per la Pace 2011). All’inizio del 2027, uscirà negli Stati Uniti il suo nuovo romanzo Habila di cui ci parla in anteprima. Che significato...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Wayetu Moore: «Il desiderio è sovversivo. Per essere complete dobbiamo ascoltare anche i nostri corpi, senza scegliere tra virtù e sessualità»

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