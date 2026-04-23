Secondo quanto affermato da Giacomo, aumentare la produzione di energia è fondamentale e contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra. Questa posizione si inserisce nel dibattito sulle strategie per affrontare i cambiamenti climatici, evidenziando come una maggiore disponibilità di energia possa favorire le misure di sostenibilità. La discussione si concentra sulla relazione tra incremento energetico e obiettivi ambientali, senza proporre alternative tra le due priorità.

Produrre molta più energia è necessario e rafforza la lotta alle emissioni: ce lo spiega Giacomo Grassi, scienziato del principale ente internazionale sul cambiamento climatico Se l’Italia e l’Europa vogliono avere una politica energetica, invece che finanziare quella degli altri e subire ogni evento globale, devono produrre MOLTA più energia. Ma questo obiettivo contraddice la lotta al cambiamento climatico e alle emissioni inquinanti? In questa puntata di Wilson ne parliamo con Giacomo Grassi, scienziato e membro dell’IPCC, l’ente delle Nazioni Unite che scrive i più attesi e importanti rapporti sul clima. Capiremo quanti progressi abbiamo fatto e quanti restano da fare, cos’è davvero il “Green Deal” europeo, se la transizione rischia di creare una nuova dipendenza dalla Cina.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Non dobbiamo scegliere tra energia e clima

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