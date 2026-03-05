Il teatro Pirandello prima della Sagra in scena I corpi di Elizabeth | la regina divisa tra potere e desiderio

Prima della Sagra del Mandorlo in fiore, il teatro Luigi Pirandello presenta lo spettacolo

La pièce dell’autrice britannica Ella Hickson, mai rappresentata prima in Italia, arriva sul palco agrigentino con la regia di Cristina Crippa ed Elio De Capitani Prima che la città entri nel pieno clima della Sagra del Mandorlo in fiore, il teatro Luigi Pirandello - che della kermesse ospiterà diversi spettacoli - propone un nuovo appuntamento della stagione con uno spettacolo dedicato a una delle figure più complesse e affascinanti della storia europea. Sabato 7 marzo alle 21 e domenica 8 marzo alle 17,30 andrà in scena "I corpi di Elizabeth", opera dell’autrice britannica Ella Hickson. Il testo, rappresentato per la prima volta in Italia, nasce con il titolo originale "Swive Elizabeth" e affronta la figura di Elisabetta I d’Inghilterra attraverso una chiave narrativa insolita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

"I corpi di Elizabeth", un lavoro tra potere politico e sensualitàUltima replica per l’affascinante spettacolo ‘I corpi di Elizabeth’, opera inedita in Italia dell’autrice britannica Ella Hickson.

Il cuore del Mandorlo comincia a battere al teatro Pirandello: riecco "Aspettando la Sagra", l'anteprima di lussoUn appuntamento che si rinnova già da qualche anno e che si propone come anticipazione della festa in programma dall'8 marzo.

Teatro Pirandello, prosegue l’iter per il risanamento delle copertureProsegue con concretezza il percorso avviato per la sistemazione definitiva delle coperture del Teatro Luigi Pirandello. Con queste parole l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Agrigento ha a ... agrigentonotizie.it

Dal Pirandello al Teatro Brancaccio: Camicette bianche di Marco Savatteri sbarca nella capitaleIl musical nasce dal saggio di Ester Rizzo e porta in scena una memoria collettiva fatta di partenze, lavoro, speranze e diritti negati ... agrigentonotizie.it

Questo pomeriggio il sipario del Teatro Pirandello si è alzato su un momento di profonda intensità con “ROSA CUNTA E CANTA”, emozionante omaggio alla grande Rosa Balistreri. Uno spettacolo capace di attraversare il tempo, restituendo al pubblic - facebook.com facebook