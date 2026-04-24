Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prorogato di tre settimane, secondo quanto annunciato dal presidente degli Stati Uniti. La decisione riguarda l’interruzione delle ostilità tra Israele e il Libano, mentre Hezbollah non è coinvolta nel rinnovo dell’accordo. La proroga è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui negoziati o sulle condizioni dell’accordo.

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano sarà prorogato di tre settimane. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, al termine di un incontro alla Casa Bianca con rappresentanti di alto livello dei due Paesi che in questi giorni si erano incontrati a Washington per il secondo round negoziale. "L'incontro è andato molto bene" ha dichiarato Trump sulla piattaforma Truth Social, aggiungendo che "gli Stati Uniti lavoreranno con il Libano per aiutarlo a proteggersi da Hezbollah". Il presidente ha inoltre affermato che ospiterà "nel prossimo futuro" il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Washington, estesa la tregua Israele-Libano: fuori Hezbollah, dentro la pace

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