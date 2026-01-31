Il Milan si muove sul mercato e punta a rafforzare l’attacco. Oltre a Mateta, i rossoneri studiano un colpo importante per accontentare Allegri. La società sta lavorando per portare in squadra un bomber che possa fare la differenza, e le mosse non si fermano. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità concrete.

Calciomercato Milan, continua il mercato di gennaio che ha visto il Diavolo muoversi subito in attacco cercando un giocatore che potesse diventare un'occasione importante a cifre contenute. L'arrivo a dicembre di Fullkrug in prestito gratuito dal West Ham è stata per l'appunto un'occasione da prendere al volo vista la situazione del reparto di Massimiliano Allegri prima dell'arrivo del tedesco al Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> La stagione è iniziata con Nkunku, Gimenez, Leao e Pulisic come punte nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Se Leao e Pulisic si stanno adattando a un ruolo non proprio loro, Nkunku e Gimenez non hanno lasciato il graffio nel Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non solo Mateta: occhio al colpo di calciomercato per il bomber che vuole Allegri

A poche ore dalla chiusura del mercato invernale, il Milan lavora intensamente per rinforzare la difesa.

Le dinamiche del calciomercato della Juventus sono in fermento, con un obiettivo che si avvicina sempre di più.

Non solo Mateta. Il CorSport: Trattativa per Cissé: è sfida con il PSVIl focus è ovviamente sull'operazione Jean-Philippe Mateta, ma il Milan si starebbe muovendo su più fronti in queste ultime, concitate, ore di calciomercato. Oltre al ... milannews.it

Milan pronto all’affondo: c’è l’accordo per MatetaOk del Crystal Palace sulla cifra, pronto per il calciatore un contratto di quattro anni con opzione sul quinto: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

#Calciomercato #Mateta, #Milan a lavoro continuo per chiudere: ecco cosa manca e tutte le cifre dell'operazione #SempreMilan x.com

E alla fine Mateta lo prende il Milan #gazzettadellosport - facebook.com facebook