Un nuovo progetto cinese mira a sviluppare un robot capace di creare strutture nello spazio simili a una ragnatela, un’idea che richiama scenari futuristici. Il robot dovrebbe utilizzare tecniche di tessitura per costruire elementi strutturali nello spazio, con l’obiettivo di facilitare operazioni come riparazioni o assemblaggi di grandi dimensioni. L’iniziativa, in fase di studio, coinvolge ingegneri e agenzie spaziali che da tempo seguono questa tecnologia innovativa.

Un robot capace di “tessere” strutture nello Spazio come una ragnatela: è questa l’idea alla base di un progetto che sembra uscito dalla fantascienza ma che, da anni, affascina ingegneri e agenzie spaziali. In passato la Nasa aveva finanziato SpiderFab, un sistema robotico progettato per muoversi in orbita e costruire enormi infrastrutture – come antenne o centrali solari – utilizzando fibre di carbonio. Il progetto non è mai arrivato nello Spazio, ma il concetto di fabbricare direttamente in orbita resta uno degli obiettivi più ambiziosi dell’ingegneria aerospaziale. Questa visione è stata oggi rilanciata dalla Cina. Il ragno spaziale della Cina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vuole costruire un "ragno spaziale": lo strano progetto della Cina

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