Secondo fonti, la Cina avrebbe iniziato a rafforzare le proprie capacità militari in vista di un possibile conflitto nucleare. Nei giorni scorsi, un avvertimento rivolto a Trump ha segnalato le crescenti tensioni tra i due paesi, con la Cina che si prepara a rispondere a eventuali minacce. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma le attività militari sembrano indicare un aumento della preparazione strategica.

La Cina si starebbe lentamente preparando ad affrontare un eventuale conflitto nucleare. È questo l’avvertimento, inquietante e allo stesso tempo preoccupante, che negli Stati Uniti è tornato a circolare tra analisti e ambienti politici, dopo alcune valutazioni dell’intelligence riguardanti le attività nucleari di Pechino. Nello specifico, il tema è riemerso con forza quando Donald Trump, lo scorso anno, aveva ordinato al governo di valutare la ripresa dei test nucleari; una scelta, questa, che ha sorpreso visto che gli Usa non ne effettuavano dal 1992. Secondo alcuni esperti, l’indicazione della Casa Bianca rifletterebbe il timore che i principali rivali strategici di Washington, Cina e Russia, starebbero continuando a sperimentare nuove tecnologie atomiche, magari in modo clandestino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Si prepara a una guerra nucleare”: lo strano avvertimento a Trump sulla Cina

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