Voragine davanti al mercato Albinelli | che fa il Comune?

Una voragine si è aperta davanti al mercato Albinelli, attirando l'attenzione dei residenti e delle autorità locali. Nel frattempo, la Giunta ha presentato alla commissione risorse un bilancio consuntivo che mostra entrate tributarie in aumento e una situazione finanziaria complessivamente stabile. La questione della voragine rimane al centro dell’attenzione pubblica, mentre il bilancio comunale viene condiviso come risultato positivo per le finanze dell’ente.

La Giunta ha sottoposto alla commissione risorse un bilancio consuntivo in ottima salute con entrate tributarie in crescita. In particolare l’aumento dell’ addizionale all’Irpef ha portato nelle casse del Comune un milione di euro in più rispetto al 2024. Il bilancio ci restituisce un fondo cassa di 134 milioni e un avanzo disponibile di 14 milioni. Eppure..in città non si chiudono nemmeno le buche che diventano voragini e si palesa una manutenzione fatta dalla giunta precedente evidentemente non idonea". Così Elisa Rossini vicecapogruppo in Consiglio comunale per Fratelli d’Italia. "E’ il caso dell’ingresso del Mercato Albinelli da via Mondatora.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Voragine davanti al mercato Albinelli: che fa il Comune?" Notizie correlate Fratelli d'Italia denuncia una 'voragine' al Mercato Albinelli. Il Comune: "Guasto subito riparato""Per l’ennesima volta al Mercato Albinelli si verificano problematiche strutturali che dimostrano quanto gli interventi fatti negli anni a spot non... Modena: voragine al Mercato Albinelli, rischio topiUna voragine si è aperta all’interno del Mercato Albinelli a Modena, creando un’apertura nella pavimentazione che rimane scoperta nonostante le...