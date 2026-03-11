Modena | voragine al Mercato Albinelli rischio topi

Una voragine si è aperta all’interno del Mercato Albinelli a Modena, lasciando un’apertura nella pavimentazione. La zona è stata recintata temporaneamente, ma l’apertura rimane scoperta. Non ci sono stati ancora interventi definitivi di sistemazione. La voragine rappresenta un rischio, in particolare per la presenza di topi che potrebbe attirare.

Una voragine si è aperta all'interno del Mercato Albinelli a Modena, creando un'apertura nella pavimentazione che rimane scoperta nonostante le recinzioni provvisorie. Il capogruppo di Fratelli d'Italia al consiglio comunale ha sollevato la questione sottolineando l'assenza di interventi risolutivi da parte delle autorità competenti. La situazione, aggravata dalla pioggia prevista per la giornata, mette in luce criticità strutturali che minacciano la sicurezza e l'igiene di uno dei simboli della città. Il mercato, luogo di riferimento per residenti e visitatori, ospita quotidianamente attività ortofrutticole dove la presenza di cibo e rifiuti organici è costante.