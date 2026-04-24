Von der Leyen | entrate aggiuntive dagli Stati membri fondamentali per il futuro dell’UE

Il presidente della Commissione europea ha affermato che le entrate supplementari provenienti dagli Stati membri sono essenziali per garantire il funzionamento dell’Unione. Ha spiegato che, senza risorse aggiuntive, potrebbe essere compromessa la capacità dell’UE di agire efficacemente in diversi settori. La questione delle finanze europee è stata al centro di una dichiarazione pubblica, senza che siano stati indicati dettagli sulle modalità di raccolta o distribuzione di tali fondi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Senza entrate aggiuntive, rischio riduzione della capacità d’azione dell’Ue. BRUXELLES, 24 aprile 2026. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito con forza la necessità di introdurre nuove risorse proprie nel bilancio dell’Unione Europea, definendole una condizione imprescindibile per affrontare le sfide attuali e future. Il nodo del debito e delle priorità europee. Secondo von der Leyen, garantire i fondi necessari per rimborsare il debito legato al Recovery Plan, insieme al finanziamento delle nuove e storiche priorità dell’Ue, richiede una soluzione chiara: incrementare le entrate dirette dell’Unione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Von der Leyen: entrate aggiuntive dagli Stati membri fondamentali per il futuro dell’UE Notizie correlate Attacco all’Iran, drone Shahed colpisce base aerea britannica a Cipro. Von der Leyen: “Ue a fianco degli Stati membri”La guerra tra Usa e Israele da una parte e l’Iran dall’altra rischia di coinvolgere anche un paese dell’Ue. Von der Leyen: ‘in UE costo dell’elettricità troppo alto’La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento al vertice mondiale sull’energia nucleare in corso a Parigi, si è... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Von der Leyen, 'indispensabili nuove risorse nel bilancio Ue'; La Corte dei Conti UE boccia il Fondo per la decarbonizzazione di Ursula: Gestione finanziaria non sana; Debiti con il fisco, nuove procedure per il pagamento on line: in una schermata tutti gli importi da regolarizzare dal 2000 ad oggi; Conti pubblici, opposizioni all'attacco. Conte: Tagli e austerità, un fallimento. Von der Leyen, 'indispensabili nuove risorse nel bilancio Ue'Se vogliamo garantire le risorse necessarie per ripagare il debito del Recovery e finanziare le nuove priorità dell'Ue e quelle storiche, esiste una sola soluzione: nuove risorse proprie, che sono ... ilgiorno.it La presidente Von der Leyen (Ue) teme l’influenza della Turchia nei Balcani: sfiorata la crisi diplomaticaIntervenendo questa settimana ad Amburgo la presidente della Commissione europea ha manifestato timori per l'influenza della Turchia nei Balcani ... ilfattoquotidiano.it Il paragone della Turchia con Cina e Russia fatto di recente da von der Leyen hanno aperto un caso diplomatico con Ankara, rischiando di rafforzare la narrativa anti-occidentale di Erdogan, indebolendo chi nel Paese guarda ancora all’UE come riferiment facebook A margine dei lavori dei leader Ue a Cipro, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno organizzato un trilaterale per suggellare l'appro x.com