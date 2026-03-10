Von der Leyen | ‘in UE costo dell’elettricità troppo alto’

Durante un intervento al vertice mondiale sull’energia nucleare a Parigi, Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha commentato il prezzo dell’elettricità nell’Unione Europea, definendolo troppo elevato. La sua dichiarazione si è concentrata sul tema del costo dell’energia, senza approfondire ulteriori dettagli o cause.

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento al vertice mondiale sull’energia nucleare in corso a Parigi, si è espressa in merito al costo dell’energia elettrica nell’Unione europea. “I prezzi dell’elettricità in Europa sono strutturalmente troppo elevati. Questo è estremamente importante, perché l’elettricità a prezzi accessibili non è essenziale solo per il costo della vita dei nostri cittadini, ma è anche determinante per la competitività delle industrie”. L’Unione, ha ricordato la presidente della commissione, “dipende completamente da importazioni fossili costose e volatili e l’attuale crisi in medio oriente ci ricorda in modo crudo le vulnerabilità che ciò comporta”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

