Un drone Shahed ha colpito una base aerea britannica a Cipro in un attacco attribuito all’Iran. La presidente della Commissione europea ha dichiarato che l’Unione europea è al fianco degli Stati membri coinvolti. La tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran si sta intensificando, con il rischio che anche un paese dell’Unione possa essere coinvolto in eventuali sviluppi.

La guerra tra Usa e Israele da una parte e l’Iran dall’altra rischia di coinvolgere anche un paese dell’Ue. Pochi minuti dopo la mezzanotte uno Shahed, drone di fabbricazione iraniana, ha colpito la base della Royal Air Force britannica di Akrotiri a Cipro, causando danni limitati e nessuna vittima, hanno dichiarato lunedì il presidente dell’isola Nikos Christodoulides e il ministero della Difesa britannico. “Tutti i servizi competenti della repubblica sono in stato di allerta e in piena prontezza operativa”, ha detto il presidente, ma “il nostro Paese non partecipa in alcun modo e non intende far parte di alcuna operazione militare“. Due fonti hanno riferito a Reuters che le basi britanniche hanno intercettato anche un secondo drone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco all’Iran, drone Shahed colpisce base aerea britannica a Cipro. Von der Leyen: “Ue a fianco degli Stati membri”

Von der Leyen: “Ue al fianco degli iraniani che chiedono libertà di parlare”“Le strade di Teheran e delle città di tutto il mondo risuonano dei passi delle donne e degli uomini iraniani che chiedono libertà.

Von der Leyen “Ue al fianco iraniani che chiedono libertà”Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Aggiornamenti e notizie su Iran.

Temi più discussi: Attacco all'Iran, drone colpisce base britannica a Cipro; Attacco all'Iran, giallo su Khamenei. Medio Oriente in fiamme; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi; Guerra in Iran colpisce l'Europa. Drone contro base britannica a Cipro.

Attacco all'Iran, drone colpisce base britannica a CiproDopo il via libera britannico all’utilizzo di installazioni militari per colpire siti missilistici iraniani a scopo difensivo, un drone Shahed ha centrato la base Royal Air Force di Akrotiri a Cipro ... tg24.sky.it

Cipro, attacco con drone a base della Royal Air Force. Perché la Gran Bretagna è presa di miraUna base della Royal Air Force britannica a Cipro è stata presa di mira da un «sospetto attacco con droni» domenica sera. Lo ha confermato il Ministero della ... ilmessaggero.it

Solo otto mesi fa, dopo il cessate il fuoco con l’Iran, il premier Benjamin Netanyahu aveva dichiarato che “nei 12 giorni dell’“Operazione Leone Nascente, abbiamo ottenuto una vittoria storica, che durerà per generazioni”. Di Roberta Zunini facebook

L'Iran ora vuole parlare, dice Trump, ma è tardi. L'attacco continua "senza sosta" - @priscillarugg x.com