LIVE Milano-San Giovanni in Marignano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | si parte! Al via la 24esima giornata di Serie A1

La partita tra Milano e San Giovanni in Marignano è iniziata questa sera sulla A1 di volley femminile. Subito Zhuang si fa male e esce dai nove metri. Le squadre sono scese in campo con le formazioni ufficiali, e si aspetta una sfida intensa per questa 24esima giornata di Serie A1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Subito out dai 9 metri Zhuang. 20:01 Per San Giovanni partiranno: Straube, Zhuang, Caruso, Kochurina, Brancher e Nardo. Per le padrone di casa, invece, Pietrini, Danesi, Kurtagic, Egonu, Piva, Bosio. 19:58 San Giovanni sembra in salute dopo gli ultimi incontri vinti in campionato. Dall'altra parte, però, si presenta una Milano più che agguerrita. 19:57 A breve la presentazione dei sestetti titolari. 19:56 All'incontro, Numia Vero Volley Milano si presenta al 3° posto con 53 punti e uno score di 17-6 mentre San Giovanni in Marignano è attualmente al 10° posto con 7-16.

