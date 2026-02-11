Questa mattina si gioca la partita tra Milano e San Giovanni in Marignano, valida per l’11esima giornata di volley femminile. Seguiamo gli aggiornamenti in tempo reale, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia. La partita si svolge sull’A1 e i tifosi sono già in fermento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Milano – San Giovanni in Marignano di volley femminile, partita valida per l’11esima giornata. Le milanesi ospitano le romagnole all’ Allianz Cloud del capoluogo lombardo dopo la sconfitta subita contro Novara per 3-2 in trasferta. Coach Lavarini dovrà dunque prestare estrema attenzione questa sera contro una squadra che, nonostante il 10° posto in classifica, ha diverse frecce al proprio arco. Le romagnole, infatti, arrivano a Milano con 3 vittorie di fila alle spalle (si sono imposte nello scontro diretto con Bartoccini-Mc Rrestauri per 3-1 e hanno vinto per 0-3 e per 3-0 rispettivamente contro Wash4green Monviso e Il Bisonte Firenze. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

