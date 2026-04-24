Volley Prima divisione femminile Santo Stefano a valanga Rainbow segna il passo

Nella diciottesima giornata del campionato di Prima Divisione femminile di volley, il Santo Stefano Magra ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Sestri Levante, mentre la Rainbow ha subito una sconfitta contro la squadra di Pro Recco. La gara tra Santo Stefano e Sestri Levante si è conclusa con un risultato netto a favore della squadra di casa, mentre la Rainbow ha perso in modo più combattuto.

Vince nettamente il Santo Stefano Magra sul Sestri Levante, passo falso invece della Rainbow contro la forte Pro Recco: questo l’esito della 18ª giornata del campionato di Prima Divisione femminile di volley. Nella parte alta della classifica spicca il successo del Podenzana Tresana Le Fuoritempo Tecnocasa San Salvatore a Barbarasco, un 3-0 (parziali 25-20 25-18; 25-13) con cui le rossoblù proseguono nel loro inseguimento alla capolista Avis Casarza Ligure. Risultati: Admo Lavagna-Tigullio Sport Team Santa Margherita 3-0, Avis Casarza Ligure-Vbc Rapallo 3-0, Futura Ceparana B-Usciovolley Ferrada Moconesi rinviata, Pro Recco-Rainbow Spezia B 3-0 e Santo Stefano Magra-Sestri Levante 3-0.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Prima divisione femminile. Santo Stefano a valanga. Rainbow segna il passo Notizie correlate Volley In Prima Divisione femminile ligure. Podenzana Tresana, prova di carattere. Piegato il RapalloPodenzana Tresana 3 Vbc Rapallo 1 PODENZANA TRESANA: Cuffini, Lavarra, Bartoli, La Mattina, Abasidi, Serio, Giannoni V. Volley In Prima Divisione femminile ligure. Il Podenzana vince il derby e balza al 2° postoVittoria casalinga e balzo in classifica per il Podenzana Tresana, che nel Girone di Levante della Prima Divisione femminile ligure si aggiudica il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: New Volley Terranuova, salvezza conquistata per la Prima Divisione femminile; Come la retrocessione dell'Ata influisce sulla B che verrà e sui playoff regionali; gli organici femminili 2026/27: rischio D a 13 squadre e due slot liberi in Prima; Lanciano All Stars Volley: un weekend di vittorie tra prima squadra e settore giovanile; A Marsala la prima semifinale tra Gesancom Progetto Volley e Trapani Volley. Volley Prima divisione femminile. Elsel a un passo dalla promozioneRICCÒ DEL GOLFO – Campionato battute finali e la Elsel sta cercando di tenere ben salda la vetta a due giornate dal termine. La vittoria nel recupero contro il Podenzana Tresana facilita la fuga delle ... lanazione.it StepBack Academy: promossa in Prima divisione femminile la squadra maranese di volley under 19Un grande successo per la Seconda divisione femminile under 19 Bianca di Marano Vicentino (nella foto), che il 9 aprile 2026 ha chiuso una stagione di volley straordinaria, conquistando il titolo di ... altovicentinonline.it Prima Divisione – Campionato FIPAV 17 Aprile 2026 Valsusa volley 0-3 Pallavolo Torino Amaranto Vittoria netta e obiettivo centrato La Pallavolo Torino Amaranto espugna il campo del Valsusa e conquista in anticipo la promozione in SERIE D Cuo - facebook.com facebook