Volley In Prima Divisione femminile ligure Il Podenzana vince il derby e balza al 2° posto

Nel campionato di Prima Divisione femminile ligure, il Podenzana Tresana ha ottenuto una vittoria casalinga nel derby contro il Santo Stefano Magra con un punteggio di 3-1. Con questa vittoria, la squadra si è posizionata al secondo posto in classifica nel Girone di Levante, approfittando anche della sconfitta casalinga dell’Admo Lavagna. La partita si è svolta nel rispetto dei programmi ufficiali, senza ulteriori dettagli sullo svolgimento.

Vittoria casalinga e balzo in classifica per il Podenzana Tresana, che nel Girone di Levante della Prima Divisione femminile ligure si aggiudica il derby contro il Santo Stefano Magra con un netto 3-1, sfruttando al meglio la contemporanea e inattesa sconfitta casalinga dell’Admo Lavagna. Le ragazze del Podenzana, scese in campo al Palaconti con capitan Cuffini in palleggio, Lavarra opposta, Bartoli e La Mattina al centro, e Palladini e Serio di banda (liberi Francesca Giannoni in ricezione e Tonarelli in difesa), hanno dimostrato carattere, chiudendo l’incontro con i parziali di 25-17, 26-24, 18-25 e 25-18. Sono scese in campo anche Guastalli, Veronica Giannoni, Perini e Tartaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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