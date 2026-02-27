Volley In Prima Divisione femminile ligure Podenzana Tresana prova di carattere Piegato il Rapallo

Nella prima divisione femminile di pallavolo in Liguria, Podenzana Tresana si è imposta sul Rapallo con un risultato di tre set a uno. La partita ha visto una prova di carattere delle padrone di casa, che sono riuscite a conquistare il successo nonostante la resistenza dell’avversario. La sfida si è svolta davanti a un pubblico appassionato e ha messo in evidenza le differenze di intensità tra le due squadre.

Podenzana Tresana 3 Vbc Rapallo 1 PODENZANA TRESANA: Cuffini, Lavarra, Bartoli, La Mattina, Abasidi, Serio, Giannoni V., Guastalli, Pontiggia, Giannoni F., liberi Tonarelli e Tartaglia. VBC RAPALLO: Zerega, Trapanese, Mariani, Corò, Dodi, Righetti, Buresta, Passalacqua, Landini, Pascale. Arbitro: Ciancia. Parziali: 25-12, 25-20, 24-26, 25-9. BARBARASCO – Prova di forza del Podenzana Tresana che a Barbarasco supera nettamente per 3-1 il Vbc Rapallo. Rossoblù sempre quarte nel raggruppamento. Il team lunigianese si è affidato al sestesso base composto da capitan Cuffini al palleggio con Lavarra opposta, La Mattina e Bartoli al centro, le Giannoni di banda.