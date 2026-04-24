Volley l’Elettromeccanica Angelini attende Passione Valdarno Penultimo atto casalingo della stagione

Domenica alle 17 il Pala Bcc Romagnolo ospiterà l’incontro tra l’Elettromeccanica Angelini Cesena e Passione Valdarno. Si tratta della penultima partita casalinga della stagione per la squadra locale, che si prepara ad affrontare questa sfida nel contesto del campionato di volley. La gara rappresenta uno degli appuntamenti finali prima della conclusione del torneo.

Penultima gara casalinga della stagione per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che domenica al Pala Bcc Romagnolo (ore 17.30) attende le toscane di Passione Valdarno, quarte in classifica a pari merito con la terza Campagnola e dunque pienamente impegnate nella lotta per la promozione nella.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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