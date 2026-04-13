Volley stop casalingo per l’Elettromeccanica Angelini che si arrende a Ripalta Cremasca

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha subito una sconfitta casalinga contro Ripalta Cremasca, seconda in classifica. La partita si è conclusa con un risultato di 0-3, con i parziali di 18-25, 20-25 e 18-25. L’incontro si è disputato al Pala Bcc Romagnolo e si è concluso in meno di un’ora e mezza di gioco. La squadra locale non è riuscita a conquistare un set contro gli avversari.

Battuta d’arresto per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che, tra le mura amiche del Pala Bcc Romagnolo contro la seconda della classe Ripalta Cremasca, cede 0-3 (18-25, 20-25, 18-25) in meno di un’ora e mezza di gioco. Per le bianconere è una serata in cui la ricezione è discontinua e la fase.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Volley femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena riceve al Pala Bcc Romagnolo la corazzata RipaltaAl via l’ultimo mese di competizioni per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che, dopo la sosta pasquale, domenica 12 aprile torna al Pala Bcc... Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini si arrende alla legge della capolista RavennaIl punteggio finale non rende pienamente giustizia al gioco delle bianconere che, soprattutto nel primo set, esprimono una pallavolo a tratti molto...