Volley femminile proseguono i collegiali dell’Italia | Velasco chiama rinforzi pesanti Le convocate per il secondo turno

A meno di un mese dall'inizio del campionato, la Nazionale italiana di volley femminile sta proseguendo i collegiali di preparazione. La squadra si sta allenando con nuovi rinforzi chiamati dall’allenatore, che ha convocato diverse atlete per il secondo turno di raduno. Il primo impegno ufficiale è previsto per il 14 maggio a Biella, dove si affronterà la Francia in un’amichevole.

Manca meno di un mese all’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per affrontare la Francia in un’amichevole. Il primo incontro in Nations League è invece previsto il 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria, preceduto da un altro test match con le transalpine a Novara il 15 maggio e da un quadrangolare a Genova (22-24 maggio contro Serbia, Turchia, Polonia). Il CT Julio Velasco ha già annunciato che diverse big salteranno la Nations League e torneranno direttamente per gli Europei di fine estate, dove tra l’altro verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, proseguono i collegiali dell’Italia: Velasco chiama rinforzi pesanti. Le convocate per il secondo turno Notizie correlate Volley femminile, le possibili convocate dell’Italia per la Nations League. Chi sarà l’opposta titolare?I primi raduni azzurri sono dietro l’angolo in vista di una stagione molto particolare, la prima da cinque anni a questa parte, dove gli impegni sono... Basket femminile, le convocate dell’Italia per il torneo pre-Mondiale: Kacerik, Zanardi e Osazuwa le novitàÈ ufficiale l’elenco delle convocate della Nazionale italiana di basket femminile che prenderà parte al torneo pre-Mondiale di San Juan di Porto... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Sport in tv oggi (sabato 11 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Volley femminile, proseguono i collegiali dell’Italia: Velasco chiama rinforzi pesanti. Le convocate per il secondo turnoManca meno di un mese all'esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per ... oasport.it Volley femminile, nuovo raduno per le azzurre: convocate anche Giovannini e OmoruyiProsegue il percorso di avvicinamento agli impegni internazionali della Nazionale italiana femminile di pallavolo. Dopo il primo blocco di allenamenti svolto nei giorni scorsi, le azzurre torneranno a ... it.blastingnews.com