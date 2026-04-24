Circa 50 milioni di persone hanno ricevuto vocali con messaggi registrati con la propria voce, spesso senza consenso. Questa nuova truffa sfrutta registrazioni audio ottenute attraverso vari metodi e viene usata per minacciare, estorcere denaro o diffondere contenuti ingannevoli. I social network sono stati in gran parte coinvolti nel diffondere le storie legate a questi episodi, che hanno portato alcuni utenti a perdere somme di denaro o a subire danni alla reputazione.

Una vicenda di tradimento e vendetta, diventata virale sui social, apre un interrogativo molto più grande: possiamo davvero fidarci di ciò che vediamo e ascoltiamo online? Il caso esploso ad Altamura, con un’auto imbrattata e chat private esposte pubblicamente, sembrava una storia già vista, ma nelle ore successive, tra commenti e condivisioni, è emerso un dubbio sempre più attuale: e se alcuni contenuti – in particolare i vocali – non fossero autentici? Con l’ evoluzione dell’intelligenza artificiale, distinguere tra realtà e manipolazione sta diventando sempre più difficile. La vicenda parte da un episodio concreto: una donna, dopo aver scoperto un presunto tradimento, decide di vendicarsi imbrattando l’auto del compagno con scritte offensive e incollando sulla carrozzeria le chat private tra lui e un’altra persona.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Vocali inviati con la tua voce: attento alla nuova truffa che colpisce tutti (e può rovinarti la vita)

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