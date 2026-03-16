Attento a cosa pubblichi | l’IA ruba la tua vita dalle foto in soli 30 minuti

Le tecnologie generative stanno rivoluzionando il modo in cui vengono realizzati gli attacchi informatici, con i cybercriminali capaci di creare minacce personalizzate in soli trenta minuti. Questa evoluzione rapida dei metodi di attacco rende più facile e immediata la realizzazione di attacchi su misura. Le autorità e le aziende sono ora più attente alle potenziali vulnerabilità legate alla condivisione di contenuti online.

(Adnkronos) – L'evoluzione delle tecnologie generative sta trasformando radicalmente le metodologie del cybercrimine, riducendo drasticamente i tempi necessari per confezionare attacchi informatici su misura. Secondo l'analisi dettagliata contenuta nel rapporto From Holiday Snap to Custom Scam in 30 Minutes. How AI Turns Public Photos Into Targeted Attacks, un malintenzionato è oggi in grado di trasformare una manciata di scatti pubblicati su Instagram in una campagna di phishing personalizzata in appena trenta minuti. Il processo analizzato dai ricercatori di TrendAI, divisione di Trend Micro, dimostra come l'automazione della profilazione permetta di colpire una platea di obiettivi potenzialmente illimitata, superando la vecchia logica che vedeva nel mirino solo figure ad alto profilo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Dalle passerelle a casa tua: capi sempre perfetti con soli 79€, occasione imperdibile Francesca Chillemi pubblica la prima foto della figlia dopo mesi, i fan apprezzano: "Brava, preservi la tua vita privata"A tre mesi esatti dall'indiscrezione che raccontava del parto di Francesca Chillemi avvenuto in gran segreto, arriva la conferma dell'attrice che mai... Multi SubCrazy Girl's Delusions Come True—She Becomes a Cop to Catch Real Criminals