Come funziona la nuova truffa che colpisce la Brianza e cosa c' entrano i rifiuti

Una nuova truffa ai danni dei cittadini brianzoli che, stavolta, passa per la raccolta differenziata. La denuncia il comune di Vimercate a seguito di numerose segnalazioni arrivate ai suoi uffici. Come spiegano dall'amministrazione comunale, il nuovo tentativo di truffa vede i malfattori presentarsi a casa dei cittadini come fossero mandati dal comune di Vimercate o da Cem Ambiente. La richiesta fatta dopo aver suonato il campanello, è quella di poter controllare i bidoni dei rifiuti e della raccolta differenziata con l'intento poi di entrare dentro casa. Il comune di Vimercate precisa che l'amministrazione comunale e Cem Ambiente "Non inviano controlli a domicilio" aggiungendo che "qualora chi si presenta mostri tesserini di riconoscimento" questi sono "sicuramente falsi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

“Vi portano via tutto”. La nuova truffa che colpisce gli anziani: tante vittime in Italia, funziona cosìSi presenta come un normale controllo delle forze dell’ordine, ma in realtà è una truffa ben orchestrata che colpisce soprattutto le fasce più...

Temi più discussi: Scialpinismo al debutto: ecco come funziona la nuova disciplina dei Giochi; LENE di Enel: come funziona la nuova energia digitale; Come funziona la nuova rottamazione delle cartelle 2026?; Furti con Pos contactless: come funziona la nuova truffa.

Cos’è e come funziona il LOFIC, la nuova frontiera tecnologica della fotografia (video)Un approfondimento sulla tecnologia LOFIC, uno sviluppo applicato ai sensori fotografici che sbarca sul mondo degli smartphone ... tuttoandroid.net

BTP Valore, nuova emissione a marzo: ecco come funziona, a chi conviene e quanto si guadagnaDal 2 al 6 marzo torna il BTP Valore, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori. Il titolo ha durata di sei anni, offre interessi trimestrali crescenti e un premio fedeltà dello 0,8% se ... fanpage.it

Da oggi entra in vigore l'obbligo dell'alcolock. Chi deve installarlo, come funziona, quanto costa e l'elenco dei veicoli compatibili e delle carrozzerie autorizzate: una guida utile e completa al nuovo strumento previsto dal Codice della strada - facebook.com facebook