Sogni di natura mette insieme olfatto e arte pittorica | natura poesia e risveglio della stagione primaverile

La mostra “Sogni di natura” combina elementi di arte pittorica e profumeria contemporanea. L’esposizione si svolge nella Sala Boschereccia delle Collezioni Comunali d’Arte di Bologna ed è stata allestita in occasione della 57ª edizione di Cosmoprof WorldWide. Il progetto coinvolge opere della tradizione pittorica bolognese e fragranze create per evocare la stagione primaverile.

Le arti della tradizione pittorica bolognese e della profumeria contemporanea si intrecciano nel progetto “Sogni di natura”, un percorso olfattivo appositamente creato per la Sala Boschereccia delle Collezioni Comunali d’Arte di Bologna in occasione della 57° edizione di Cosmoprof WorldWide. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - “Sogni di natura” mette insieme olfatto e arte pittorica: natura, poesia e risveglio della stagione primaverile Articoli correlati "In-Natura-Le”: al Cantiere Florida torna lo spettacolo di Teatro come Differenza. Sul palco l’arte, la natura e i diritti civiliTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Torna e... Leggi anche: Si alza il sipario su "Con-tatti", la rassegna di incontri che mette in dialogo natura e poesia Una raccolta di contenuti su Sogni di natura mette insieme olfatto e... Discussioni sull' argomento Era il sogno di Cremona, ora Mantova la sorpassa come capitale del Po con l'intermodalità ferrovia-gomma-acqua. Mantova vuole diventare snodo del Nord Europa. Un convegno disegna il progetto; Sergio Pérez: biografia, carriera e curiosità del pilota Red Bull; MET - Chianti. Legno d’ulivo e ceramica. L’artigianato artistico mette radici nel Chianti con i capolavori dei maestri Jacopo Fintoni e Antonio Mirenda; In città si respira aria di primavera. Natura e arte con Giardini d’autore. Tele Sondrio News. . Piccoli Calciatori Grandi Sogni il libro di: Giulio Mola - Responsabile Sportivo del quotidiano Il Giorno - facebook.com facebook Sogni di studiare in Italia L'Università di Verona ha aperto le candidature per il 2026/27! Dalla cultura veneta all'eccellenza accademica in inglese e italiano. Vivi la città di Romeo e Giulietta e dai un tocco tricolore al tuo futuro! ambtallinn.esteri.it/it/ x.com