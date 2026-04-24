Visita pastorale conclusa | la lettera dell' Arcivescovo ai fedeli intanto torna la nuova intervista
Ritorna oggi, 24 aprile 2026, l’appuntamento con "9 minuti", la consueta video-intervista dell'ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo, in particolare, ha fornito un bilancio sulla visita pastorale, per poi ricordare Papa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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