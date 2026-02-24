L’annuncio dell’Arcivescovo Delpini | Il Papa mi ha chiesto di restare penso al nuovo anno pastorale

L’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, annuncia che il Papa gli ha chiesto di rimanere in carica, nonostante il limite dei 75 anni previsto dalla legge canonica. La decisione arriva mentre si prepara al nuovo anno pastorale e riflette la sua volontà di continuare a guidare la comunità. Delpini si dice motivato e concentrato sull’impegno pastorale, anche se il suo compleanno si avvicina e la pensione si avvicina. La scelta rimane ancora da definire ufficialmente.

Milano, 24 febbraio 2026 – Il prossimo 29 luglio, quando compirà 75 anni, per l’ Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, scatterebbe la meritata “pensione”. Ma Papa Leone XIV sembra sembra intenzionato a chiedergli di prolungare la durata dell’incarico, per poter scegliere con maggiore cura il sostituto. “Programmo già il prossimo anno pastorale”. Al termine della celebrazione penitenziale per il clero diocesano, collocata tradizionalmente all'inizio della Quaresima ambrosiana e svoltasi questa mattina in Duomo a Milano, Delpini ha affrontato la questione del futuro del suo ministero episcopale: "Ho pensato di chiedere un'udienza a Papa Leone XIV per sottoporgli alcune mie riflessioni preliminari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

