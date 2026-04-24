Visita istituzionale del procuratore capo Bellelli alla Base aeromobili della guardia costiera | sorvolate le aree marine protette

Il 22 aprile, il procuratore capo della Repubblica ha visitato la Base aeromobili della Guardia Costiera a Pescara, accompagnato dal sostituto procuratore Benedetta Salvatore. Durante la visita, sono stati effettuati sorvoli sulle aree marine protette, coinvolgendo direttamente gli uomini della Guardia Costiera. La visita ha incluso il settore del nucleo aereo e della sezione volo elicotteri della base.

Una giornata con gli uomini della guardia costiera. È quella che ha trascorso il procuratore capo della Repubblica il 22 aprile in occasione della visita istituzionale fatta alla Base aeromobili nucleo aereo e sezione volo elicotteri di Pescara insieme al sostituto procuratore Benedetta Salvatore.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Giornata del Mare, assessore Palazzo in visita alla nave Dattilo della guardia costieraIn occasione della Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara, l’assessore regionale all’ambiente Elena Palazzo è salita a bordo della nave... Mozione di Piergallini: "Aree marine protette, bisogna agire ora"Le Marche detengono un primato negativo che non possiamo più permetterci: siamo l’unica regione d’Italia a non aver istituito alcuna area marina... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Si insediano tre nuovi avvocati generali nella Procura della Cassazione; A Potenza Falvo nuovo procuratore della Repubblica, da oggi in carica; Bordighera: visita di prefetto, procuratore e vertici delle forze dell'ordine al comune retto dal commissario; Il capo della Polizia Vittorio Pisani all’Università di Brescia: focus su minacce digitali e intelligenza artificiale - BresciaToday. Bordighera: visita di prefetto, procuratore e vertici delle forze dell’ordine al comune retto dal commissarioBordighera. A poche ore dal servizio straordinario di controllo del territorio Alto Impatto svolto a Bordighera, nella tarda mattinata di oggi le massime autorità istituzionali e delle forze dell’or ... riviera24.it Carabinieri, visita a Enna del generale DomiziVisita istituzionale in provincia di Enna per il Comandante Interregionale dei Carabinieri Culqualber, Claudio Domizi, che ha incontrato vertici civili e giudiziari del territorio, ribadendo il ruol ... vivienna.it VISITA ISTITUZIONALE DELLA DELEGAZIONE DI NITRA Oggi il Comune ha accolto la delegazione proveniente da Nitra (Slovacchia), guidata dal sindaco Marek Hattas, in un incontro dedicato allo sviluppo delle relazioni internazionali. Un momento - facebook.com facebook Visita istituzionale Presidente #Enac Di Palma presso @icao, dove ha incontrato neo Presidente Onuma e Segretario Generale Salazar. Rinnovata cooperazione per sviluppo armonico #AviazioneCivile internazionale, valorizzando ruolo chiave Italia nelle pol x.com