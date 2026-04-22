In una recente mozione, un consigliere regionale ha sottolineato come le Marche siano l’unica regione italiana a non aver ancora istituito aree marine protette, nonostante le indicazioni della legge nazionale. La proposta invita a intervenire subito per tutelare le risorse marine e rispettare gli impegni previsti dalla normativa. Attualmente, non ci sono aree protette ufficialmente designate lungo la costa marchigiana.

Le Marche detengono un primato negativo che non possiamo più permetterci: siamo l’unica regione d’Italia a non aver istituito alcuna area marina protetta tra quelle individuate dalla legge quadro nazionale. Un errore che mette a rischio il nostro ecosistema e la nostra economia. A dirlo è il vicepresidente del consiglio regionale, Enrico Piergallini, il quale ha depositato una mozione per chiedere l’integrazione del Programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 20262030, che nella sua versione attuale limita inspiegabilmente gli obiettivi di tutela alla sola superficie terrestre. L’atto ispettivo, sottoscritto dai tutti i consiglieri di minoranza, sottolinea come questa mancanza sia in netto contrasto con le direttive Ue e la Strategia nazionale per la biodiversità al 2030, che impongono la protezione del 30% delle superfici marine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mozione di Piergallini: "Aree marine protette, bisogna agire ora"

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