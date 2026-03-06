Spari a Monte Sant’Angelo D’Arienzo | Non possiamo far finta di niente

Ieri sera a Monte Sant’Angelo sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza della zona. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una sparatoria nel cuore della nostra città non può essere considerata un episodio qualunque e non può lasciarci indifferenti. Negli ultimi mesi stiamo assistendo a segnali che ci preoccupano sempre di più: spaccio di droga, furti, aggressioni, ragazzi sempre più giovani coinvolti in situazioni che generano tensioni e comportamenti pericolosi. Ai ragazzi voglio dire una cosa semplice ma sincera: non rovinate la vostra vita. Chi delinque non è più libero e imbocca un percorso che porta solo problemi, dipendenze, violenza e conseguenze che possono segnare per sempre il vostro futuro e quello delle persone che vi stanno accanto. Dietro certi comportamenti - lo spaccio, le sfide sbagliate, le provocazioni, le prepotenze, gli atteggiamenti violenti - non c'è coraggio né forza.