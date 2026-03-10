Secondo i dati dell’Istat, l’80% delle violenze contro le donne è commesso da partner o ex partner. Nel frattempo, aumenta il numero di donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, segnalando una situazione di emergenza. Le statistiche evidenziano un problema grave e diffuso che riguarda la sicurezza delle donne.

Cresce il numero delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza. L’Istat certifica un’emergenza drammatica. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Istat: “80% delle violenze sulle donne viene da partner o ex”

Articoli correlati

Violenza sulle donne, focus Istat sui Centri antiviolenza nel 2024: il 64,5% delle utenti ha subito aggressioni fisiche, il 70,2% dei casi riguarda la fascia tra 30 e 39 anniIl focus Istat dedicato alle donne che nel 2024 hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza tramite i Centri antiviolenza fotografa una...

Ddl violenza sulle donne. La protesta delle donne PdLa ‘Conferenza delle donne democratiche’ del circondario imolese aderisce alla manifestazione in programma domenica alle 15 a Bologna nell’ambito...

Istat: 80% delle violenze sulle donne viene da partner o ex

Una selezione di notizie su Istat 80 delle violenze sulle donne...

Violenza sulle donne, focus Istat sui Centri antiviolenza nel 2024: il 64,5% delle utenti ha subito aggressioni fisiche, il 70,2% dei casi riguarda la fascia tra 30 e 39 anniIl focus Istat dedicato alle donne che nel 2024 hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza tramite i Centri antiviolenza fotografa una diffusione ampia e stratificata delle aggressioni subite. orizzontescuola.it

Violenza donne: Istat, in Italia 6,4 mln di vittime, una su tre ha subìto violenzeUna donna italiana su tre ha subìto violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita. A dirlo è l'Istat nei primi risultati del 2025 dell'indagine sulla violenza contro le donne - denominata ... iltempo.it