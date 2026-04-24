Violenza sessuale su una ragazza alla metro della Stazione Garibaldi la Polfer arresta un 29enne

Un uomo di 29 anni è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria dopo aver compiuto una violenza sessuale su una ragazza vicino ai tornelli della metropolitana Linea 2 alla stazione di Napoli Centrale. L’episodio è avvenuto nei pressi della stazione e l’uomo è stato immediatamente arrestato. La vittima ha fornito spiegazioni alle forze dell’ordine, che hanno portato all’arresto dell’autore del gesto.

Un 29enne è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria per violenza sessuale su una ragazza, avvenuta nei pressi dei tornelli della metro Linea 2 alla stazione Napoli Centrale di piazza Garibaldi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Violenza alla stazione di Formia, una donna aggredisce gli agenti della PolferNei suoi confronti è scattato un Dacur, provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, della durata di un anno. Violenza sessuale nella Stazione Centrale, 29enne arrestatoUn 29enne è stato arrestato per violenza sessuale nella stazione di Napoli Centrale. Contenuti di approfondimento Si parla di: Lite in stazione a Novara: accoltella un uomo e poi fugge. Napoli Centrale: arrestato 29enne per violenza sessuale su una donna in flagranteUna donna è stata vittima di violenza sessuale nei pressi dei tornelli della metropolitana della stazione di Napoli Centrale, ubicata in piazza Garibaldi. L’aggressore, un uomo di 29 anni originario d ... napolipiu.com Violenza sessuale nella Stazione Centrale, 29enne arrestatoLa segnalazione della vittima ha fatto scattare l'intervento della polfer nei pressi dei tornelli della metro di piazza Garibaldi. L'uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza ... napolitoday.it