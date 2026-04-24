Violenza sessuale su una ragazza alla metro della Stazione Garibaldi la Polfer arresta un 29enne

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 29 anni è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria dopo aver compiuto una violenza sessuale su una ragazza vicino ai tornelli della metropolitana Linea 2 alla stazione di Napoli Centrale. L’episodio è avvenuto nei pressi della stazione e l’uomo è stato immediatamente arrestato. La vittima ha fornito spiegazioni alle forze dell’ordine, che hanno portato all’arresto dell’autore del gesto.

Un 29enne è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria per violenza sessuale su una ragazza, avvenuta nei pressi dei tornelli della metro Linea 2 alla stazione Napoli Centrale di piazza Garibaldi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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