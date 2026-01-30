Violenza alla stazione di Formia una donna aggredisce gli agenti della Polfer

Una donna ha aggredito gli agenti della Polfer alla stazione di Formia. È successo all’inizio di gennaio, quando ha accoltellato una ragazza di 22 anni. Ora il Dacur le impedisce di entrare nelle aree urbane. La vicenda ha fatto salire la tensione nel nodo ferroviario, con polizia e forze dell’ordine che cercano di mantenere l’ordine.

Nei suoi confronti è scattato un Dacur, provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, della durata di un anno. Aveva anche accoltellato una ragazza Gli agenti della Polfer sono intervenuti su richiesta del capotreno e avevano cercato di identificare la donna e il suo accompagnatore, incontrando però la resistenza di entrambi che non volevano fornire le loro generalità. La donna in particolare, dopo ripetuti rifiuti, ha opposto resistenza anche nel farsi accompagnare negli uffici della polizia ferroviaria per gli accertamenti. Durante l'intervento inoltre ha assunto un comportamento sempre più violento, arrivando a colpire gli operatori con calci e pugni fino a rendere necessario l'uso della forza per immobilizzarla.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un uomo di 26 anni è stato arrestato alla stazione di Verona Porta Nuova per aver opposto resistenza e aggredito gli agenti intervenuti.

