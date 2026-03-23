corriere con 123 ovuli di droga arrestato nella stazione centrale di napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Un corriere della droga, che nascondeva oltre 120 ovuli, in parte nella cavità gastro-intestinale, contenenti eroina e cocaina, per un totale di circa 1,4 kg di sostanza stupefacente, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Napoli nei pressi della Stazione Centrale. Si tratta di un uomo di nazionalità nigeriana che alla vista dei militari ha accelerato il passo insospettendo i finanzieri che l’hanno raggiunto e poi bloccato: tra gli effetti personali sono stati trovati oltre 100 ovuli contenenti circa 1 kg di stupefacente di tipo cocaina e eroina, che erano stati in precedenza ingeriti e poi espulsi. Gli esami radiografici eseguiti all’ Ospedale del Mare hanno consentito di evidenziare la presenza nell’intestino di altri 20 ovuli contenenti eroina e cocaina che, dopo qualche ora, sono stati espulsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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