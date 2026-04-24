Violenza nel reality Elita | tenta di strangolare una concorrente

Durante la trasmissione televisiva Elita, un concorrente ha cercato di strangolare un’altra partecipante. L’episodio ha avuto luogo in diretta, creando sconcerto tra il pubblico presente e gli spettatori a casa. La produzione ha immediatamente interrotto la registrazione e ha preso provvedimenti, ma l’accaduto ha attirato l’attenzione sui momenti di tensione e violenza che possono verificarsi all’interno di format che mostrano la vita quotidiana.

Il reality è un format che porta sotto i riflettori la realtà, talvolta anche cruda. Mai, però, la TV serba si sarebbe immaginata quanto accaduto nel programma Elita, una specie di Grande Fratello, dove uno dei concorrenti ha tentato di strangolare una coinquilina. Il tutto succede nella camera da letto, quando la discussione tra i due diventa una violenza anche fisica: l’uomo, in preda all’ira, stringe il proprio braccio intorno al collo della ragazza, che si dimena tra le coperte e urla finché può nel tentativo di chiedere aiuto. Il resto della casa assiste annichilito al fattaccio, finché uno dei concorrenti – e meno male! – non decide di intervenire per fermarlo.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Violenza nel reality Elita: tenta di strangolare una concorrente Notizie correlate Violenza in un reality serbo, concorrente tenta di strangolare la coinquilina: interviene la sicurezzaNel reality serbo Elita, un concorrente ha cercato di strangolare una coinquilina mettendole un braccio intorno al collo mentre era sdraiata a letto. Serbia, concorrente di Elita tenta di strangolare un’inquilina: interviene la sicurezza | VIDEOAtto di violenza al reality della Serbia Elita dove un concorrente ha tentato di strangolare nel letto un'altra. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Violenza nel reality serbo Elita, concorrente tenta di strangolare la coinquilina: interviene la sicurezza; Altro che Grande Fratello, lite choc in un reality serbo: afferra la coinquilina al collo e tenta di strangolarla. Interviene la sicurezza; Concorrente afferra la coinquilina al collo e tenta di strangolarla, interviene la sicurezza: lite choc in un reality show; Serbia concorrente di Elita tenta di strangolare un’inquilina | interviene la sicurezza | VIDEO. Violenza nel reality serbo Elita, concorrente tenta di strangolare la coinquilina: interviene la sicurezzaNel reality serbo Elita, un concorrente ha cercato di strangolare una coinquilina mettendole un braccio intorno al collo mentre era sdraiata a letto ... fanpage.it Concorrente afferra la coinquilina al collo e tenta di strangolarla, interviene la sicurezza: lite choc in un reality showNel reality Elita 9 lite degenera tra Maja e Asmin: lui la afferra al collo, interviene la sicurezza. Polemiche sul web ... ilfattoquotidiano.it A Matera istituzioni in campo contro la violenza di genere. Il Comune aderisce alla campagna “Mai bandiera bianca”: iniziative per tutto l’anno tra scuole, social e piazze. facebook Stafania Rago uccisa a colpi di pistola dal marito: sui social i post contro la violenza sulle donne. Almeno quattro colpi di pistola esplosi in casa dall'uomo, guardia giurata, che ha chiamato i Carabinieri e confessato. La coppia aveva due figli poco più che vent x.com