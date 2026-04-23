Durante la trasmissione di un reality serbo, uno dei concorrenti ha tentato di strangolare un’altra concorrente nel letto. La scena è stata interrotta dall’intervento immediato della sicurezza, che ha impedito il peggio. La registrazione dell’incidente è stata diffusa attraverso un video online, suscitando attenzione e preoccupazione tra il pubblico. La produzione dello show ha confermato di aver preso provvedimenti in seguito all’episodio.

Atto di violenza al reality della Serbia Elita dove un concorrente ha tentato di strangolare nel letto un'altra. Immediato l'intervento della sicurezza Sta facendo il giro del web il video di un concorrente diElita, reality simile alGrande Fratellodella Serbia, che tenta di strangolare una sua coinquilina. Dopo un momento di incertezza da parte degli altri in Casa, questi sono intervenuti e la sicurezza, che guardava dalle telecamere ciò che accadeva, hanno invaso il gioco per bloccare il concorrente. In Italia non siamo soliti assistere a scene di violenza all’interno di un reality perché i concorrenti verrebbero subito fatti fuori dal programma.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serbia, concorrente di Elita tenta di strangolare un’inquilina: interviene la sicurezza | VIDEO

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