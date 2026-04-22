Violenza in un reality serbo concorrente tenta di strangolare la coinquilina | interviene la sicurezza

Durante il reality serbo Elita, si è verificato un episodio di violenza tra concorrenti. Un partecipante ha tentato di strangolare un'altra coinquilina, mettendole un braccio intorno al collo mentre era sdraiata a letto. La situazione è stata fermata dall'intervento immediato della sicurezza, che ha bloccato l'aggressione. Nessuna informazione è stata fornita sulle conseguenze per il concorrente coinvolto.

Nel reality serbo Elita, un concorrente ha cercato di strangolare una coinquilina mettendole un braccio intorno al collo mentre era sdraiata a letto. La sicurezza del programma è stata costretta a intervenire. Le immagini sono diventare in breve virali sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Picchia e tenta di strangolare la compagna, figlio 13enne interviene e lo manda in ospedale"Gli avevo detto di scappare perché avevo paura che si facesse male ma ha avuto la situazione sempre sotto controllo", ha spiegato la madre del...

Leggi anche: Violenza in Slovenia: tenta di strangolare la moglie, poi dà una testata al figlio

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Alfonso Signorini mi ha baciato. Provini e ricatti sessuali per il Grande Fratello: nuova denuncia; The 50 Italia, il reality dove a vincere sarà uno spettatore: nel cast c’è anche una livornese; Tortura e violenza sessuale sistemiche contro i prigionieri palestinesi; Romanzo criminale. Battini, il seminarista trasformato in assassino.

Violenza in un reality serbo, concorrente tenta di strangolare la coinquilina: interviene la sicurezzaNel reality serbo Elita, un concorrente ha cercato di strangolare una coinquilina mettendole un braccio intorno al collo mentre era sdraiata a letto. La sicurezza del programma è stata costretta a ... fanpage.it

FOLLIA A TRENTO: MEDICO AGGREDITO E RICETTARIO RUBATO! IL NORD È UN FAR WEST** Ancora violenza, ancora caos, ma stavolta accade nella “civilissima” Trento. Un medico di base è stato brutalmente aggredito nel proprio ambulatorio da un pa facebook

«Bisogna dire queste cose che ci fanno vergognare. Bisogna dire che per anni troviamo comunque il modo di fare qualcosa della violenza che ci circonda e quando bisogna andarsene, bisogna lasciarsi alle spalle anche questa parte infrangibile di noi stesse x.com