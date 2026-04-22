Violenza in un reality serbo concorrente tenta di strangolare la coinquilina | interviene la sicurezza

Da fanpage.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il reality serbo Elita, si è verificato un episodio di violenza tra concorrenti. Un partecipante ha tentato di strangolare un'altra coinquilina, mettendole un braccio intorno al collo mentre era sdraiata a letto. La situazione è stata fermata dall'intervento immediato della sicurezza, che ha bloccato l'aggressione. Nessuna informazione è stata fornita sulle conseguenze per il concorrente coinvolto.

Nel reality serbo Elita, un concorrente ha cercato di strangolare una coinquilina mettendole un braccio intorno al collo mentre era sdraiata a letto. La sicurezza del programma è stata costretta a intervenire. Le immagini sono diventare in breve virali sui social.🔗 Leggi su Fanpage.it

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