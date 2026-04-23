Sono stati assolti con la formula "perché il fatto non sussiste" nel processo di secondo grado Mattia Lucarelli, figlio del giocatore Cristiano Lucarelli, e Federico Apolloni. Erano entrambi a processo - insieme ad altri tre amici - con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Anche per gli altri tre imputati è stata chiesta la conferma della condanna: per uno a 2 anni e 8 mesi e per gli altri due a 2 anni e 5 mesi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stupro di gruppo a Milano, assolti Lucarelli jr e Apolloni

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