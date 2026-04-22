A Castelmarte, nel Comasco, quattro uomini mascherati e con guanti sono entrati in una casa, immobilizzando e minacciando i presenti. I coniugi e il nipotino sono stati legati e colpiti con pugni, mentre i malviventi si sono fatti consegnare la cassaforte, che poi hanno portato via. L’intervento dei carabinieri è ancora in corso per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Castelmarte (Como), 22 aprile 2026 – Si sono trovati in casa quattro uomini con il volto coperto e guanti, che li hanno i mmobilizzati e rapinat i della cassaforte, e preso a pugni una delle vittime. Un’aggressione avvenuta lunedì sera verso le 21.30 in una casa indipendente di via Ravello, a Castelmarte, in cui vive una c oppia di coniug i, 77 anni lui e 70 lei. Con loro, c’era anche il nipote di 14 anni. Improvvisamente si sono trovati davanti ai quattro rapinatori, entrati in casa approfittando di una finestra lasciata aperta: dopo aver immobilizzato le vittime utilizzando alcune fascette da elettricista, con cui gli hanno legato le mani, li hanno immobilizzati facendoli inginocchiare, e si sono fatti dire dove si trovava la cassaforte: una volta raggiunta la cantina dell’abitazione, sono riusciti ad asportarla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castelmarte, banda di rapinatori irrompe in casa: coniugi e nipotino legati e minacciati, fuga con la cassaforte

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