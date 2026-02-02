Due minori romeni sono stati arrestati questa mattina a Genova. Sono ritenuti responsabili di aver messo a segno una rapina violenta, durante la quale hanno sequestrato una persona e provocato lesioni gravi. Le indagini della polizia sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

I ragazzini hanno rapinato la vittima un anello e una collana, provocandogli anche delle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini, sviluppate anche grazie ad alcuni testimoni e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di risalire all’identità dei destinatari della misura cautelare, i quali tra l’altro hanno anche realizzato un video dell’aggressione fatto circolare su alcune chat e recuperato dai Carabinieri che lo hanno acquisito quale importante fonte probatoria. I due ragazzini sono stati dunque trasferiti presso l’Istituto Penitenziario minorile di Torino, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Genova, rapina violenta: arrestati due minori romeni

