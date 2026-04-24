Vìola gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e viene ' spedito' ai domiciliari

Una persona è stata posta agli arresti domiciliari dopo aver violato le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. Non ha rispettato gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, motivo per cui la misura cautelare è stata aggravata. La decisione è stata presa in seguito alle verifiche sulle sue mancate comunicazioni alle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta in un contesto di controlli e verifiche delle misure restrittive.

Non ha rispettato le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria e per questo è stato raggiunto da un aggravamento della misura cautelare. I Carabinieri della Stazione di San Prisco hanno eseguito un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli – sezione penale – nei confronti di un.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Vìola più volte l'affidamento ai servizi sociali e viene spedito in carcereSecondo quanto emerso dagli accertamenti dei militari dell’Arma, il giovane avrebbe violato in più occasioni le prescrizioni imposte dall’autorità... Cittaducale, 79enne maltratta la moglie e viola i domiciliari (ma viene rimesso ai domiciliari)Un arresto e nuove misure cautelari sono il risultato di un controllo dei Carabinieri a Cittaducale (Rieti), dove un uomo di 79 anni è stato sorpreso... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Vìola gli obblighi familiari, arrestato un uomo che deve espiare un mese di reclusione; San Gregorio d'Ippona, viola gli obblighi di assistenza familiare e finisce agli arresti domiciliari; Vìola gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e viene 'spedito' ai domiciliari; Valle di Maddaloni (CE). Viola ripetutamente gli obblighi imposti dalla comunità: torna il carcere 57enne. Vìola gli obblighi familiari, arrestato un uomo che deve espiare un mese di reclusioneA eseguire l'ordinanza di detenzione domiciliare emessa dall'autorità di giudiziaria di Pescara sono stati i carabinieri ... ilpescara.it Caltanissetta, vìola il divieto di avvicinamento alla parte offesa: cinquantenne arrestato dalla Polizia di Stato https://caltanissetta401.it/caltanissetta-viola-il-divieto-di-avvicinamento-alla-parte-offesa-cinquantenne-arrestato-dalla-polizia-di-stato - facebook.com facebook Vìola i sigilli, apre i pacchi e ruba i prodotti acquistati online: postino incastrato sull’Orientale x.com