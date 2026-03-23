Un arresto e nuove misure cautelari sono il risultato di un controllo dei Carabinieri a Cittaducale (Rieti), dove un uomo di 79 anni è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti. L’uomo, pensionato e residente in città, era già stato destinatario di provvedimenti giudiziari a seguito di una denuncia della moglie per presunti maltrattamenti fisici e verbali, nonché minacce rivolte anche alla figlia. Controllo dei Carabinieri e arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale hanno effettuato uno specifico controllo che ha portato alla scoperta dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, a circa 100 metri dalla propria abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cittaducale, 79enne maltratta la moglie e viola i domiciliari (ma viene rimesso ai domiciliari)

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