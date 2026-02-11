Viola come il mare 3 | riprese iniziate con Rodrigo Guirao al posto di Can Yaman

Lux Vide ha dato il via alle riprese della terza stagione di Viola come il mare. Can Yaman non farà più parte del cast e al suo posto entra Rodrigo Guirao Díaz, che si prepara a interpretare il nuovo personaggio. Le riprese sono iniziate da poco, con la produzione che si concentra sulle nuove scene e sui cambiamenti nel cast.

Lux Vide dà il via alle riprese della terza stagione di Viola come il mare: Can Yaman lascia la serie e al suo posto arriva Rodrigo Guirao Díaz, pronto ad affiancare Francesca Chillemi nelle nuove avventure. Lux Vide ha annunciato l'inizio delle riprese della terza stagione di Viola come il mare con Francesca Chillemi, una delle fiction più amate di Mediaset. Come annunciato nei mesi scorsi, i fan dovranno salutare per sempre Francesco Demir, l'ispettore capo interpretato da Can Yaman nelle prime due stagioni. Francesca Chillemi torna nei panni di Viola Vitale Francesca Chillemi continuerà a interpretare Viola Vitale, protagonista della serie di Canale 5 ispirata al romanzo Conosci l'estate? di Simona Tanzin.

