viola come il mare arriva rodrigo al posto di can yaman

Rodrigo Guirao Diaz prende il ruolo di protagonista nella terza stagione di Viola come il mare, sostituendo Can Yaman. L’attore spagnolo interpreterà il personaggio maschile che farà breccia nel cuore di Francesca Chillemi, che interpreta Viola. La scelta di inserire Rodrigo nel cast segna un cambiamento nella produzione, mentre la data di inizio delle riprese non è ancora stata comunicata.

Rodrigo Guirao Diaz è il nuovo volto di Viola come il mare 3, lui sarà il protagonista maschile che sostituirà Can Yaman e farà innamorare Viola (Francesca Chillemi) E’ certo che Can Yaman non prenderà parte a Viola come il mare 3, nonostante ciò la serie andrà comunque in onda con un’altra stagione che vedrà, per ovvie ragioni, un nuovo protagonista maschile. Chi conferma che al fianco di Francesca Chillemi ci sarà Rodrigo Guirao Diaz. L’attore è conosciuto molto dal pubblico, soprattutto quello giovanile, avendo interpretato il ruolo di Nicholas all’interno di Viola come il mare. Nei nuovi episodi il personaggio di Viola cercherà di dimenticare l’ispettore Francesco Demir con l’arrivo a Palermo di un nuovo ufficiale di Polizia che sarà appunto interpretato dall’attore spagnolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Viola come il mare 3: riprese iniziate con Rodrigo Guirao al posto di Can YamanLux Vide dà il via alle riprese della terza stagione di Viola come il mare: Can Yaman lascia la serie e al suo posto arriva Rodrigo Guirao Díaz,...

