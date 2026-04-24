Vinto mezzo milione di euro ad Aprilia con un Mega Miliardario New

A Aprilia, è stato recentemente aggiudicato un premio di mezzo milione di euro grazie a un biglietto del gratta e vinci. La vincita è stata annunciata nelle ultime ore, attirando l'attenzione di chi gioca alle lotterie e alle scommesse. La notizia ha fatto il giro della città, che si prepara a celebrare la fortuna del fortunato vincitore. Nessun dettaglio sul momento dell'acquisto o sull'identità del vincitore è stato ancora reso noto.

La città di Aprilia baciata dalla fortuna; qui è stato infatti vinto mezzo milione di euro con un biglietto del gratta e vinci.Il tagliando rientra nella serie Mega Miliardario New e ha regalato a un giocatore una delle vincite più alte, quella appunto da 500mila euro. Secondo quanto riporta.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Accusa, truffa da circa mezzo milione di euro ad azienda olearia di Andria: tre arresti PoliziaDi seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Il Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Trani ed ha adottato... Leggi anche: Colpo gobbo nel Ferrarese, vinto 1 milione di euro con il 'MillionDay': è caccia al fortunato Contenuti e approfondimenti Pensava di aver vinto 20 euro, ma erano 20milaLa vincita messa a segno lo scorso 18 marzo grazie ad un Gratta e Vinci Mega Miliardario New nel Bar Fiorelli, collocato nel quartiere Varignano a Viareggio sulla via Aurelia Sud, è la più grande me ... noitv.it Vinti 5 milioni al Maxi Miliardario New: la giocata fortunata da 20 euro a ModenaModena, 5 marzo 2026 – Una fortuna colossale al Gratta e Vinci. Una delle vincite più importanti degli ultimi mesi non solo a Modena ma anche in regione. La Dea bendata ha bussato alla porta di un ... ilrestodelcarlino.it