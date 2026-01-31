Accusa truffa da circa mezzo milione di euro ad azienda olearia di Andria | tre arresti Polizia

La polizia ha arrestato tre persone accusate di aver truffato un’azienda olearia di Andria per circa 500 mila euro. Il Tribunale di Trani ha emesso le misure cautelari in carcere su richiesta della Procura. I sospetti, tra i 47 e i 55 anni, sono ritenuti responsabili di aver messo a segno questa truffa ai danni dell’azienda.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Il Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Trani ed ha adottato un'ordinanza applicativa di 3 misura cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti di età compresa tra i 47 e i 55 anni, ritenuti responsabili di aver perpetrato una truffa di circa mezzo milione di euro ai danni di una nota azienda olearia di Andria. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo della somma di 426.000 euro quale profitto ottenuto dall'attività delittuosa, nonché dei veicoli utilizzati. La complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura di Trani e condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani, ha permesso di accertare un complesso schema fraudolento riscostruito sulla scorta di quanto denunciato dai titolari dell'azienda, i quali segnalavano il furto di 3 carichi di merce, per un valore complessivo di 426.

