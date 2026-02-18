Novegro riscopre il vintage | mercatino di giocattoli e videogiochi tra nostalgia e collezionismo il 7 settembre

Novegro torna a vivere il suo passato il 7 settembre, quando ospita un mercatino dedicato ai giocattoli e ai videogiochi vintage. La causa è la crescente passione per il collezionismo tra appassionati di tutte le età, che vogliono riscoprire pezzi unici e ricordi d’infanzia. L’evento si svolge nel Parco Esposizioni di Novegro, vicino a Milano, e attira molti visitatori desiderosi di trovare oggetti rari e di scambiare esperienze. La giornata promette di portare un’onda di nostalgia tra i partecipanti.

Novegro si Rivive: Un Tuffo nel Passato tra Giocattoli e Videogiochi. Domenica 7 settembre 2025, il Parco Esposizioni di Novegro, alle porte di Milano, ospiterà "Novegro Borsa Scambio", un evento dedicato al collezionismo di giocattoli e videogiochi vintage. L'appuntamento, dalle 9:00 alle 16:00, si propone di risvegliare la nostalgia e offrire un'occasione unica per appassionati e curiosi di riscoprire i tesori del passato. Un Mercato di Ricordi. L'evento, che si svolgerà nel Padiglione C del parco, rappresenta un punto di incontro per chi ama recuperare e valorizzare oggetti che raccontano la storia della cultura popolare.