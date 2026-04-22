Mercatino Curiosando di Ancona | un viaggio nel vintage e nell' artigianato

Il Mercatino Curiosando di Ancona si svolgerà nuovamente in Piazza Cavour il 25 e 26 aprile. La manifestazione offre esposizioni di oggetti vintage e prodotti artigianali, attirando appassionati e visitatori della zona. Durante le due giornate, saranno disponibili bancarelle con articoli di seconda mano e creazioni fatte a mano. Sono stati annunciati cambiamenti negli orari di apertura rispetto alle edizioni precedenti.

Il Mercatino Curiosando torna in Piazza Cavour il 25 e 26 aprile, con un'importante novità negli orari. Quest'edizione si svolgerà sabato pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00, e domenica per l'intera giornata, dalle 9:00 alle 19:00, per le celebrazioni per la festività del 25 aprile che.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Giardini&Terrazzi: il mercatino di piante e fiori, artigianato e vintage ai Giardini MargheritaGiardini&Terrazzi, la manifestazione dedicata al verde ed al vivere all’aria aperta, torna nuovamente al Parco dei Giardini Margherita di Bologna in... Il centro storico si veste di vintage: arriva il nuovo mercatino della domenica tra riuso e artigianatoL’evento inaugurale si svolgerà domenica 12 aprile nel centro storico di San Mauro dalle 9 alle 20 e si inserisce all’interno di un calendario... Contenuti e approfondimenti Mercatino Curiosando di Ancona: un viaggio nel vintage e nell'artigianatoIl Mercatino Curiosando torna in Piazza Cavour il 25 e 26 aprile, con un'importante novità negli orari. Quest'edizione si svolgerà sabato pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00, e domenica per l'intera ... anconatoday.it Curiosando, torna il mercatino del vintageSi terrà in piazza Cavour domani e domenica l’edizione di Curiosando, mercatino dedicato al vintage, al collezionismo e all’artigianato. L’evento,... Si terrà in piazza Cavour domani e domenica ... ilrestodelcarlino.it